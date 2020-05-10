مصر: انخفاض معدلات الوفيات رغم انتشار كورونا

أصدر “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بمجلس الوزراء المصري، إحصائيات تشير إلى انخفاض معدل الوفيات خلال شهر نيسا/أبريل 2020 مقارنة بسنتي 2018 و2019، رغم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركز أنه خلال شهر نيسان/أبريل من سنة 2018 بلغت حالات الوفيات 43.399 حالة، وعام 2019 بلغت 43.303 حالة، وفي 2020 سجلت 42.122 حالة.

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا في محافظة القاهرة بشكل كبير، فإن شهر أبريل/نيسان الذي شهد ذروة التفشي، سجل انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة بنفس الفترة من السنتين المنصرمتين.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم، بلغ 8964 حالة و514 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم