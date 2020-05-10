قائمقام الهرمل: لتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا لتبقى المنطقة بعيدة عن أي إصابة

شدد “قائمقام الهرمل” طلال قطايا خلال اجتماع مع رؤساء بلديات ومخاتير في منطقة الهرمل السبت على “ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية من كورونا لتبقى المنطقة بعيدة عن أي إصابة”.

ولفت قطايا إلى “حال الفوضى والاسترخاء التي تشهدها المنطقة”، ودعا “لتعزيز الحواجز عند المداخل الرئيسية والفرعية ومنع سيارات جمع الكسر والبلاستيك من التنقل بين القرى ومناطق عكار”.

وأكد قطايا على “ضرورة التزام الطلاب الوافدين، رغم النتائج السلبية لفحوصات الـpcr، الحجر المنزلي لمدة 14 يوم”، آملا “من الجميع التعاون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام