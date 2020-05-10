الامام الخامنئي: الغرب يحاول التضليل على فشله في مواجهة كورونا

أكد الامام السيد علي الخامنئي، أن “الغرب فشل في الاختبار العالمي لمواجهة وباء كورونا”، مضيفاً أن “الغرب وانصاره لا يرغبون في الكشف عن هزيمتهم، لكن ينبغي دراسة وتحديد عناصر هذا الفشل”. وفي خطاب ادلى به عبر الفيديو الأحد أمام أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قال سماحته إن “انتشار فيروس كورونا في امريكا واوروبا جاء متأخراً؛ أي أن الفرص كانت متاحة لهذه الدول كي تستعد من اجل التصدي لهذا الفيروس لكنها لم تتمكن من اداء ذلك بشكل مطلوب”. واردف سماحته، أن “الاحصائيات الكبيرة حول اجمالي الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في امريكا وبعض الدول الاوروبية، ومعاناة شعوب هذه الدول بما في ذلك البطالة، تشير الى فشل الغرب في ادارة الامور”.

هذا وأكد السيد الخامنئي أن “الفلسفة الاجتماعية والسلوك العام الغربيين اخفقا في مكافحة وباء كورونا”؛ مبيناً أن “هؤلاء تجاهلوا في هذا السياق، ظروف المرضى وكبار السن والفقراء وذوي الدخل المتدني في مجتمعاتهم، مما اودى بحياة الكثيرين في دور العجزة لدى هذه البلدان”. وتطرق سماحته الى “نماذج من الازمات التي تمر بها الدول الغربية جراء فشلها في احتواء وباء كورونا، ومنها هجوم الناس على الاسواق والمحال التجارية”؛ مؤكدا أن “الغربيين رغم ادعائهم لكنهم فشلوا في هذا الامر؛ ويجب اطلاع الرأي العام بالحقائق التي ادت الى هذا الفشل”.

وفي جانب اخر من تصريحاته ثمّن السيد الخامنئي “الجهود الدؤوبة لكافة القائمين على مكافحة فيروس كورونا داخل البلاد”؛ مصرحاً أن “الشعب الايراني العزيز ابدى موقفا مميزا عبر صبره وتعامله الجيد، وقدم انموذجا من الثقافة الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص”. كما نوّه سماحته بالجهود العلمية للجامعات وبعض الشركات المعرفية في البلاد من اجل العثور على لقاح ودواء مضاد لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان “ذلك يبلور جانبا اخر من مفاخر الايرانيين؛ ومتطلعا للشباب الايرانيين بالنجاج العاجل وتحقيق الانجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز في هذا الامر”.

يذكر أن رئيس الايراني حسن روحاني، قدم قبل الخطاب تقريرا حول نشاطات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على مدى 80 يوما مضت. واعرب روحاني في هذا اللقاء، عن “تقديره لمكرمة قائد الثورة وموافقة سماحته على سحب مبلغ مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية للتعويض عن خسائر البطالة وتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية في البلاد”.

المصدر: ارنا