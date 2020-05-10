سلسلة تدابير لنقابة محامي بيروت

أعلنت نقابة المحامين في بيروت، في بيان اليوم، “سلسلة تدابير للزميلات والزملاء تبدأ بإقفال مباني النقابة ودورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11/5/2020 بهدف تعقيمها، الامتناع عن الحضور إلى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية إلا للضرورة القصوى، إعادة التذكير بإلزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية كوجوب وضع الكمامة لأي شخص في النقابة (محام، مستخدم، زائر…)، وجوب اعتماد مسافة السلامة بين الأشخاص، عدم تواجد أكثر من شخصين داخل أي مكتب، التزام جميع المستخدمين في النقابة تدابير الوقاية وإلزام أي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته التدابير الوقائية، وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة”.

وقالت النقابة في بيانها “هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لأي استثناء بهذا الموضوع تحت أي مبرر أو أي سبب. هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الإدارات الرسمية”.

وأضافت “تم إخضاع المحامين الذين راجعوا المحكمة العسكرية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الفائت لفحص كورونا، ونحن في انتظار النتائج المتوقع صدورها يوم غد”،.

ولفتت إلى “اعتماد تسهيلات وخدمات غرفة العمليات في نقابة المحامين لتفادي الاختلاط وتقديم الطلبات المختلفة”، مشيرة الى ان”مسؤوليتنا في الحد من تفشي كورونا وعدم الاستهتار بهذه التدابير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام