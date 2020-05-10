فنلندا تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية في فنلندا الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وجاء في بيان المعهد ” تم تسجيل 5963 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فنلندا حتى الـ 10 أيار/ مايو”. وكان عدد الإصابات قد بلغ 5880 إصابة السبت. ووفقا للبيانات، يتواجد 162 شخصا للعلاج في المستشفيات، من بينهم 45 في أقسام العناية المركزة، في حين بلغ عدد الوفيات 267 شخصا. هذا وكانت الحكومة الفنلندية، قد أعلنت في وقت سابق، أن المدارس ستفتح أبوابها من جديد بعد 13 أيار/مايو، عقب إغلاقها منذ 18 آذار/مارس، بسبب جائحة “كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك