أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس “كورونا” في روسيا الخميس، تسجيل 012 11 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” في روسيا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 209 ألف و 688 حالة. وجاء في بيان مقر العمليات: “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 012 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” في روسيا في 83 إقليم، وبلغ عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض 4674 حالة بنسبة 42.4 بالمئة من الحالات”.

وأشار البيان إلى أن “أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو – 5551 حالة، وفي ضواحي موسكو – 1133 حالة، وفي سان بطرسبرغ- 414 حالة”. وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 88 حالة وفاة، من بينهم 58 شخصا في موسكو، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في روسيا 1915 حالة. وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من فيروس “كورونا” في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 2390 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 34 ألف و 306 شخصا. وبلغ عدد المتعافين في موسكو 1011 شخصا، وفي ضواحي موسكو 206 شخصا، وفي جمهورية داغستان 93 شخصا. كان المكتب الصحفي لهيئة حقوق المستهلك الروسية قد أعلن صباح اليوم عن إجراء أكثر من 5.4 مليون فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا في البلاد، من بينها 226 ألف فحص تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: سبوتنيك