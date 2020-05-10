روسيا ترصد 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأحد، برصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا لـ 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي خرقين اثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الــ24 ساعة الأخيرة 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظتي إدلب واللاذقية [إدلب- 1، اللاذقية-3]، بينما رصد الجانب التركي هو الآخر خرقين اثنين”.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أية عمليات إنسانية.

المصدر: سبوتنيك