لأول مرة منذ فترة طويلة… تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ووهان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2020 - 10:32

لأول مرة منذ فترة طويلة… تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ووهان

منذ 38 mins 10 May، 2020
ووهان الصينية
أخبار دولية - الصين

تم تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، حيث لم يتم تسجيل أي حالات لفترة طويلة، حسب تقرير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

وأشار التقرير إلى أن المصاب في حالة خطيرة، وخلال اليوم الماضي تم تسجيل 17 حاملا لفيروس كورونا بدون أعراض في هوبي. حاليا، يوجد 616 حاملا للفيروس بدون أعراض تحت إشراف الأطباء في جميع أنحاء المحافظة.

خلال فترة تفشي الوباء في هوبي، تم الكشف عن 68129 حالة إصابة (50334 في ووهان) ، وشفي 63616 شخصًا (46464 في ووهان)، وتوفي 4 512  (3869 في ووهان).

وفي وقت سابق، أفادت لجنة الصحة الحكومية في جمهورية الصين الشعبية بأنه في الصين خلال اليوم الماضي، تم الكشف عن 14 حالة إصابة جديدة و 20 حاملًا بلا أعراض، وتم شفاء 74 مريضًا، ولم تحدث وفيات.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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