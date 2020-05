هل تعرفون أن للتفاح فوائد مذهلة لصحة القلب؟

يعتبر التفاح من أنواع الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي يمكن ان تعزز كثيراً من وظائف أعضاء الجسم، وخصوصاً القلب. من هنا، وإذا كنتم مستعدّين للاطلاع على فوائد التفاح للقلب، فلا بدّ من أن تتابعوا قراءة السطور القادمة.

فوائد التفاح للقلب

1 خفض نسبة الكوليسترول في الدم

إن أهم الأسباب التي تجعل التفاح يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم هي أنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان. فالألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح ترتبط بتقليل نسبة الدهون في الأمعاء، والتي تترجم إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب. كما ان الألياف القابلة للذوبان تساعد على ملئ الأمعاء بشكلٍ كبير، ما يعزز من الشعور بالشبع، ويمنع الجوع لساعاتٍ طويلة، وبالتالي تتجنبون الإفراط في تناول السعرات الحرارية الفارغة.

2 منع انسداد الشرايين

ربطت مجموعة كبيرة من الأبحاث منها البحث الذي أجراه علماء من جامعة Florida State University، بين الكمية العالية من الألياف القابلة للذوبان مع تراكم أبطأ للويحات البلاك في الشرايين. وقال العلماء أن المركب الفينولي الموجود في قشر التفاح يمنع أيضاً الدهون التي تدخل إلى جسمكم من التصلب على جدران الشرايين. فعندما تتراكم اللويحات داخل الشرايين، إنها تقلل من تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى مرض الشريان التاجي.

3 خفض نسبة الإصابة بالسكري

الفلافونويد هي مواد كيميائية نباتية يمكن أن تساعد في حماية الصحة. في دراسة أجريت على ما يقارب من 200 ألف رجل وامرأة، كان تناول التفاح بانتظام – الغنية بمركب الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين – مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

4 يحتوي على فيتامين C

يحتوي التفاح على فيتامين C، الذي يعمل أكثر من تعزيز جهاز المناعة. في إحدى الدراسات التي اجراها علماء من جامعة هارفارد، فقد تبيّن أن الأشخاص الذين لديهم تركيزات عالية من فيتامين C في الدم انخفض عندهم مؤشر كتلة الجسم، وضغط دم، ومستويات البروتين التفاعلي C (علامة الالتهاب)، وكلها مرتبطة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

