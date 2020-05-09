خفراء الجمارك الناجحون يعتصمون بعد غد لتعيينهم

أعلنت لجنة متابعة الناجحين في دورة خفراء الجمارك، في بيان اليوم، “الاعتصام الكبير ظهر بعد غد الاثنين، بعد الوعود الكاذبة والمواعيد المزيفة ونفاد صبرنا من الانتظار المرير، وبعد أن استقبلنا وزير المال ووعدنا بحل ملفنا ومتابعته، ولكن على الوعد يا كمون، على الرغم من أن تعييننا من صلب الخطة الاقتصادية المالية التي ستقدمها الدولة لصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات”.

وأوضحت أن الاعتصام “سيقام عند وزير المال لإيصال صوتنا وإلقاء الضوء على ملفنا، عل صوت حناجرنا يصل الى المعنيين، صندوق النقد الدولي والدولة المانحة، لعدم تقديم أي ليرة قبل أن يقوموا بإصلاحات حقيقية عبر تعييننا بعد أن أصاب قطاع الجمارك، الذي يشكل 58% من إيرادات الدولة، الشلل التام في أدائه بسبب نقص العديد”.

ولفتت إلى أن “إفطارا جماعيا سيقام، يتبعه سحور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام