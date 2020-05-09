الشيخ عبد الامير قبلان: نأمل أن يؤسس تشكيل الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من التضامن بين العراقيين

أمل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، “أن يؤسس تشكيل الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن بين العراقيين، فينهضوا بوطنهم ويعيدوا العراق الى مكانته الدولية، بلدا قويا مزدهرا ينعم بالاستقرار السياسي ويشكل قوة رئيسية داعمة لأشقائه العرب والمسلمين ونصرة القضية الفلسطينية التي ما زلنا نعتبرها قضيتنا المركزية”، متوجها بالتهنئة من “الشعب العراقي المطالب بتجسيد وحدته الوطنية بالمزيد من العمل المشترك بين مختلف مكوناته بما يعزز الشراكة السياسية والتضامن الوطني اللذين يسهمان في صهر الشعب العراقي في بوتقة الوحدة الوطنية”.

وتمنى للرئيس مصطفى الكاظمي “النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية التي نعول عليها في تحقيق الاستقرار والازدهار لدولة العراق وشعبه الشقيق”.

ونوه ب “الإنجازات العسكرية الأخيرة التي حققها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي في دحر العصابات التكفيرية وإحباط مكائدها وإفشال مخططاتها بما يجنب العراق مجازر هذه المجموعات الإرهابية وجرائمها والتي لا يقتصر خطرها على العراق فحسب ليطاول دول المنطقة وشعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام