مزودا بخدمات غوغل.. هواوي تعلن عن أحدث هواتفها

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف Y8s الذكي الذي سيمكن مستخدميه من الاستفادة من تطبيقات متجر غوغل الإلكتروني.

ومن أبرز التقنيات التي سيحصل عليها هذا الهاتف هو الكاميرا الأمامية الثنائية العدسة والتي ستأتي بدقة (8+2) ميغابيكسل، إحدى عدساتها مزودة بفتحة كبيرة f/2.4 تسمح بالتقاط صور سيلفي عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما سيزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة أيضا بدقة (48+2) ميغابيكسل، تعمل مع خاصتي التقريب والثتبيت الأوتوماتيكي للقطة.

وسيضمن أداءه السريع في التعامل مع البيانات معالج kirin 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع Micro SD.

وسيحصل هذا الجهاز على واجهات تشغيل EMUI 9.1 المبنية على نظام تشغيل “أندرويد-9″، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، إضافة لبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

المصدر: روسيا اليوم