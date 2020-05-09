ما هي الدول التي لم يصل إليها فيروس كورونا حتى اليوم؟

مع تواصل الجهود الدولية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا. سجلت 187 دولة حول العالم حالات إصابات بالفيروس حتى الآن، لتبقى عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس في ارتفاع متزايد.

لم تسجل 13 دولة أي إصابات بالفيروس، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عنها، حيث امتدت هذه الدول إلى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا. إليكم قائمة هذه الدول في الـ”الانفوجرافيك” بالأعلى:

ويذكر أنه ووفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، سُجّل أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تقترب فيها أعداد المصابين من 4 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.

أما أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 75 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في أكبر بؤر الإصابة في العالم نحو مليون و257 ألف حالة إصابة.

المصدر: سي ان ان