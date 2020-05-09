روسيا تحتفل بالذكرى الـ75 للنصر عبر الإنترنت

ألقت جائحة كورونا وتدابير الوقاية منها بظلالها على احتفالات روسيا بالذكرى الـ75 للنصر على النازية، ومن المقرر أن يقام عرض جوي بدلا من العرض العسكري التقليدي في الساحة الحمراء.

وتقام اليوم السبت عروض للطيران الحربي الروسي في 47 مدينة في البلاد، وفي القواعد العسكرية الروسية في الخارج.

ويلقي الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في هذه المناسبة، ويضع أكليلا من الزهور قرب الشعلة الخالدة عند جدار الكرملين.

وبسبب إجراءات العزل، تقام الفعاليات والاحتفالات عبر الإنترنت، بما في ذلك فعالية “الفوج الخالد”.

وتنتهي الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في المساء.

المصدر: وكالات