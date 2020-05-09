الطقس في لبنان غدا الاحد غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الأحد، غائما جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير المنخفض الجوي الماطر حتى بعد ظهر اليوم حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى مستقر.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة برياح ناشطة ، برق ورعد ويتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. يستقّر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من المساء ويتحوّل الى غائم جزئياً.

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 22 درجة، في الجبال من 10 إلى 20 درجة وفي الداخل من 10 درجات الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربي ، سرعتها بين 15 و40 كم/س، تشتّد أحياناً لتصل الى 65 كم/س.

– الانقشاع: سيئ اجمالاً خاصة على الجبال بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية