رئيس الوفد الوطني يحمّل قوى العدوان كافة التداعيات لأي تسرب من ناقلة صافر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2020 - 10:36

رئيس الوفد الوطني يحمّل قوى العدوان كافة التداعيات لأي تسرب من ناقلة صافر

منذ 54 mins 9 May، 2020
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اليمن - عربي وإقليمي

حمّل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم السبت، قوى العدوان السعودي الأمريكي كافة التداعيات لأي تسرب من ناقلة صافر النفطية.

وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ عبر تويتر “منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر إلا أن قوى العدوان المدعومة أمريكيا تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة”، مضيفًا أن “قوى العدوان من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب”.

وأكد رئيس الوفد الوطني أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار.

المصدر: المسيرة نت

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