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May 9 2020 - 10:36

اليمن: مغادرة 838 وافدا مراكز الحجر الصحي بصنعاء

منذ 1 ساعة 9 May، 2020
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أخبار دولية - اليمن - عربي وإقليمي - منظمات

غادر 838 شخصاً مراكز الحجر الصحي بمحافظة صنعاء يوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الحجر الاحترازية، للتأكد من خلوهم بفيروس كورونا.

وأوضحت إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بالمحافظة أن مراكز الحجر الصحي بالمحافظة استقبلت منذ بدء الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا حتى 7 أيار/مايو الجاري 881 وافدا، بينهم 449 من الجنسية الإثيوبية و56 من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أنه تم توفير احتياجات الوافدين لمراكز الحجر الصحي بالمحافظة من الغذاء والإيواء والرعاية الصحية.

ونوه التقرير بدور المجالس المحلية والفرق الأمنية وفرق الاستجابة السريعة والمجتمع في تعزيز الإجراءات الوقائية من الوباء ومكافحة المتسللين.

المصدر: المسيرة نت

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