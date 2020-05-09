الصحة السورية: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء في سورية إلى 29 حالة كما تم تسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 47 إصابة.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا شفيتا وأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية حتى اليوم بلغت 47 إصابة شفيت منها 29 إصابة وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: سانا