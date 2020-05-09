المكسيك تعلن تسجيل 199 وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2020 - 07:34

المكسيك تعلن تسجيل 199 وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ 24 mins 9 May، 2020
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أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت، عن 199 وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: “تم تسجيل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و100حالة وفاة​​​ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 31522 حالة و3160 وفاة”.

وسيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزل الاجتماعي الطوعي في المكسيك لغاية 30 مايو، ولكن وفقا لخطة السلطات في المناطق، ليبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 مايو.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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