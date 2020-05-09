جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 1600 وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة في 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، عن تسجيل أكثر من 1600 وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في البيت الأبيض، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مقر الإدارة الأمريكية، إثر إصابة موظفين بالفيروس.

وحسب المسؤول، فإن الإجراءات تشمل التنظيف والتعقيم المتكرر للجناح الغربي من البيت الأبيض، وإلزام الموظفين الذين يتواصلون مع الرئيس دونالد ترامب بارتداء الكمامات الطبية.

وأثبت الفحص الطبي، إصابة المستشارة الصحفية لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، وهي أيضا زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأثار خبر إصابة المستشارة كاتي ميلر القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

وكشف ترامب عن إصابة ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في تقرير لممثل شبكات إعلامية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية شدد على أن ترامب وبينس لم يخالطا المستشارة الصحفية المصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا أيضا.

والكشف عن حالتي الإصابة أثار مخاوف أن تصل العدوى إلى الرئيس ونائبه اللذين يقودان الجهود الأمريكية للتصدي للجائحة، واللذين استأنفا برنامج سفرهما، ضمن عملهما على الرغم من زيادة عدد المتوفين بالمرض في الولايات المتحدة عن 75 ألف شخص.

المصدر: وكالات