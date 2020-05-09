أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 09-05-2020

الأخبار

مستشفيات تنهب المال العام

إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ«مساعدة العاجلة»: هل قرّر «الصندوق» إقراض لبنان؟

الانسحاب الأميركي من السعودية: «الحماية» رهن أسعار النفط

النهار

التهريب الى سوريا: بقايا المليارات عبر الحدود!

اللواء

إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!

موقف عنيف لفرنجية قبل مجلس الوزراء.. وإحتدام المواجهة حول التهريب والفساد والفيول

الجمهورية

التفاوض طويل .. حول شروط التمويل

كورونا تهدد بموجة ثانية

فلتان الدولار والغلاء مستمر .. والمفاوضات طــويلة مع صندوق النقد

الديار

الليرة لا تُحارب بالبندقية والسياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان سقطت ووقع العذاب على الشعب

تثبيت الليرة واستمرار السياسة الشيوعية لرياض سلامة في ظل اقتصاد حر ينهي العملة الوطنية

البناء

واشنطن نحو الانكفاء…وربط النزاعات مع روسيا والصين وإيران…وعودة إلى أميركا أولاً

ملفات الصرّافين والفيول تتفاعل…وفضل الله: 31 مليار $ أمام القضاء في ملفات الفساد

الانقسام الحريري عنوان الفوضى السياسيّة…شمالاً در… جنبلاط مع سعد وجعجع مع بهاء

المصدر: صحف