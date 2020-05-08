الشيخ القطان: وجود حكومة على رغم كل العراقيل التي تواجهها أفضل من الفراغ

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “الأزمتين الإقتصادية والسياسية والأزمة على “الأنا” التي يعيشها لبنان هي مما كسبت أيدي الشعب والسياسيين معا”.

وأضاف: ” لطالما نقول إن الحق على السياسي وعلى الزعيم، وهنا السؤال: من جاء بالزعيم والسياسي؟ اليس نحن من نصبنا هؤلاء النواب، وهؤلاء النواب هم الذين عينوا الوزراء، إذا علينا أن نجلد أنفسنا قبل أن نجلد هؤلاء الذين يسرقون خيرات البلد”.

وختم: “وجود حكومة على رغم كل العراقيل التي تواجهها، أفضل من الفراغ، وهذه الحكومة من خلال بعض الإصلاحات التي تسعى إلى تحقيقها توجع الذين سرقوا ونهبوا لسنوات عدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام