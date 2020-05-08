الشيخ القطان: وجود حكومة على رغم كل العراقيل التي تواجهها أفضل من الفراغ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2020 - 23:58

الشيخ القطان: وجود حكومة على رغم كل العراقيل التي تواجهها أفضل من الفراغ

منذ 35 mins 8 May، 2020
الشيخ القطان
لبنان

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “الأزمتين الإقتصادية والسياسية والأزمة على “الأنا” التي يعيشها لبنان هي مما كسبت أيدي الشعب والسياسيين معا”.
وأضاف: ” لطالما نقول إن الحق على السياسي وعلى الزعيم، وهنا السؤال: من جاء بالزعيم والسياسي؟ اليس نحن من نصبنا هؤلاء النواب، وهؤلاء النواب هم الذين عينوا الوزراء، إذا علينا أن نجلد أنفسنا قبل أن نجلد هؤلاء الذين يسرقون خيرات البلد”.
وختم: “وجود حكومة على رغم كل العراقيل التي تواجهها، أفضل من الفراغ، وهذه الحكومة من خلال بعض الإصلاحات التي تسعى إلى تحقيقها توجع الذين سرقوا ونهبوا لسنوات عدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة