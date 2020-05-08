وليد البعريني ردا على بهاء الحريري : لكل زمن قابيله

قال عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني ردا على بهاء الحريري :” ظننا ان قصة قابيل وهابيل باتت من التاريخ، قبل ان يتضح ان لكل زمن “قابيله”.

اضاف في تصريح :” في اشد الظروف واحلكها واصعبها، وفي وقت يحاول اكثر من طرف اغتيال الرئيس سعد الحريري سياسيا، قرر الشيخ بهاء الحريري زيادة الطعنات طعنة، فكان سيفا مسلطا على اخيه، يرتضي تضليل الوقائع وتحريف الحقائق وتحوير التاريخ”.

وتابع :” لو كنت في لبنان، لادركت اهمية ما فعله سعد الحريري للبلد، ولو تابعت اخبار لبنان لكنت اعترفت بان خطواته حمت لبنان، ولو لم تنس لبنان لسنوات لكنت ادركت ان من سبقوك على محاربته ومحاصرته هم سبب الوضع المآساوي”.

واشار البعريني الى ان “محبة الرئيس سعد الحريري نابعة من ممارسة صادقة لا من تنظير موسمي عن بعد، ومن صدق في المسؤولية لا من انتهازية في التسلط”.

وختم: نصيحتنا لكم، الحديث القائل “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام