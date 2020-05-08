مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 8-5-2020

بلغةِ الارقامِ والتوثيق، بعيداً عن الحرتقاتِ السياسيةِ والتشهير، والتزاماً بقرارِ حزبِ الله اطلاعَ اللبنانيينَ على مجرياتِ حربِه الصعبةِ والطويلةِ ضدَ الفساد، كانت جردةُ حسابٍ عما قامَ به الحزبُ في حربِه الى الآن، قدَّمَها مسؤولُ ملفِ مكافحةِ الفساد، عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب حسن فضل الله امامَ محكمةِ الرأيِ العام، داعياً الى انتفاضةٍ حقيقيةٍ في الجسمِ القضائي ضدَ التدخلِ السياسي، ونصرةً للشعبِ المظلومِ والمنهوب.

ومن نتائج الحربِ على الفساد استعادة الدولةُ قطاعَ الاتصالات ، واستُدعي وزراءُ الى القضاء. كما تمَ صدورُ قرارٍ قضائيٍ بجرمِ التخابرِ غيرِ الشرعي والذي كانَ هدرُه السنويُ ثلاثَمئةِ مليونِ دولار.

من ملفاتِ الصرفِ الصحي، الى المسحِ العَقاري، والاملاكِ البحرية، والتحويلاتِ المالية، الى تقديمِ مستنداتٍ تتضمنُ بالارقامِ مخالفاتٍ في الحساباتِ والهِباتِ لدى وزارةِ المالية، عرضَها النائبُ فضل الله، مؤكداً انَ جميعَ مستنداتِها الرسميةِ امامَ القضاء. وان كانت المشكلةُ تسييسَ محاربةِ الفساد، فانَ حزبَ الله لن يُغطِّيَ احداً متى قدَّمَ القضاءُ اتهاماً موثقاً ضدَ خصمٍ او حليفٍ كما أشارَ النائبُ فضل الله.

اما التخريبُ الاميركيُ عبرَ مسؤولٍ من هنا وبيانٍ من هناك، فلن يغيرَ في منهجيةِ حزبِ الله شيئاً، قال النائبُ فضل الله، وهم المسببونَ الاساسيونَ للخرابِ الذي يصيبُ لبنان.

في ابرزِ اصاباتِ كورونا اليوم، العامُ الدراسي، حيثُ سقطت الامتحاناتُ الرسميةُ للشهادةِ المتوسطةِ بفعلِ الفيروس، وعملُ وزارةِ التربيةِ جارٍ لاستنقاذِ ما امكنَ من منهاجِ العامِ والشهاداتِ الثانويةِ الرسمية.. فيما عدادُ المصابينَ الحقيقيينَ بكورونا الى ارتفاع، والصوتُ الحكوميُ عادَ ليعلوَ محذراً على خطين: كورونا وارتفاعِ الاسعار.

المصدر: قناة المنار