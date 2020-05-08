أكثر من 31 ألف وفاة بسبب كوفيد-19 في المملكة المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2020 - 20:54

أكثر من 31 ألف وفاة بسبب كوفيد-19 في المملكة المتحدة

منذ 2 ساعة 8 May، 2020
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