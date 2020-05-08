تراجع الوفيات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 216 وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2020 - 20:54

تراجع الوفيات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 216 وفاة جديدة

منذ 2 ساعة 8 May، 2020
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