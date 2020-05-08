منظمة الصحة العالمية تحذر: فيروس كورونا قد يقتل 190 ألف شخص في أفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قد يقتل ما يصل إلى 190 ألف شخص في أفريقيا خلال السنة الأولى من الوباء، إذا فشلت إجراءات احتوائه.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في بيان، الخميس، إنه “على الرغم من أنه من المحتمل ألا ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير في أفريقيا كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، فمن المرجح أن يتصاعد في نقاط الاتصال الساخنة”.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا “يمكن أن يصبح لاعبا أساسيا في حياتنا خلال السنوات العديدة القادمة، ما لم يتم اتباع نهج استباقي من قبل العديد من الحكومات في المنطقة”، بحسب وصفه، مضيفًا “نحن بحاجة إلى الاختبار والتتبع والعزل والمعالجة “.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية إصابة ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في قارة أفريقيا في العام الأول لانتشار المرض، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 5.5 مليون شخص من هؤلاء المصابين سيحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، وهو رقم من شأنه أن يربك القدرة الطبية لمعظم دول قارة أفريقيا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نحو ما معدله 9 أسرة لوحدات العناية المركزة، متوفرة لكل مليون شخص في 47 دولة أفريقية، وهو معدل غير كافي على الإطلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في قارة أفريقيا.

وتعد قارة أفريقيا من أقل قارات العالم تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، وباءً في مارس آذار الماضي.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وحتى الجمعة، إلى أكثر من 3 ملايين و866 ألف شخص، فيما بلغت أعداد الوفيات اكثر من 270 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

المصدر: سي ان ان