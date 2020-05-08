ترامب ينفي ضلوع الولايات المتحدة في أي مؤامرة في فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عدم ضلوع الولايات المتحدة في أي مؤامرة سرية فاشلة في فنزويلا تشتبه كراكاس بتورط أميركيين فيها، لكنه أكد أن أي تدخل ميداني قد يأمر به سيكون “غزوا” معلنا.

وصرح الرئيس الأميركي لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية “لو أردت دخول فنزويلا لما جعلت من الأمر سرا”، قائلاً “لكنت دخلت ولما فعلوا شيئا بهذا الشأن”، مضيفاً “لما أرسلت مجموعة صغيرة”، موضحا أنه كان ليرسل “جيشا”، مؤكداً “سيسمى ذلك غزوا”.

والإثنين أعلنت السلطات الفنزويلية توقيف 15 شخصا بينهم أميركيان قالت إنهما “عنصرا أمن” تابعان للرئيس الأميركي.

وتتهم النيابة الفنزويلية هؤلاء بأنهم “مرتزقة” جندتهم المعارضة لتدبير محاولة توغل من طريق البحر.

والجمعة قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي إن الأميركيين “اعترفا” بانهما دبرا محاولة “التوغل” التي أحبطت ليل السبت الأحد.

وجاءت تصريحات مادورو بعيد تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن ستبذل كل ما هو ممكن لإعادة الأميركيين اللذين كانا في الماضي من عنصرين في القوات الخاصة الأميركية.

ويتهم النظام الفنزويلي على الدوام المعارض خوان غوايدو بالضلوع في “مؤامرات” ضد الرئيس الاشتراكي مادورو بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية