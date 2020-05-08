حماية المستهلك وجهت انذارات لمحال حلويات مخالفة في عكار

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ممثلة بالمراقبة امال الحاج، بمؤازرة دورية من مديرية امن الدولة في محافظة عكار، جولاتها الميدانية في منطقة دريب عكار، على محال بيع الخضار والفاكهة للتدقيق في مدى الالتزامها بلائحة الاسعار التي أقرتها وزارة الزراعة، ومحال تصنيع وبيع الحلويات للتدقيق في الاسعار والاوزان وسلامة المنتجات ومعايير النظافة وصلاحية المواد المستخدمة في صناعة الحلويات.

وقد وجه الفريق انذارات الى عدد من اصحاب محال الحلويات لمخالفتها قرار وضع التواريخ والمكونات على العبوات البلاستيكية التي تباع للمستهلك.

كما شملت الجولة، عددا من الملاحم والسوبر ماركت.

كما تم تحرير ضبط بأحد المولدات الكهربائية المملوك من احدى بلديات المنطقة، لمخالفة التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام