أمن الدولة : ختم أحد البرادات المعد لتسويق البضائع الموضبة داخل شركة بالشمع الأحمر

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه “بتاريخ اليوم 8/5/2020، وبناء على طلب رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء في مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة مراقبين من هذه الوزارة للكشف على أسعار منتجات شومان (دجاج ومشتقاتها) التابعة لشركة Lebanese Poultry Company S.A.L في المنصورية -المتن، والذي كان حرر في حق صاحبها ومديرها (ر.ف) بتاريخ 6 الجاري محضر ضبط حول رفع الأسعار حيث تبين عدم تقيده بالأسعار القانونية حتى تاريخه.

بمراجعة القضاء المختص أشار بختم أحد البرادات المعد لتسويق البضائع الموضبة داخل الشركة بالشمع الأحمر وفتح محضر واستماع افادة صاحب ومدير الشركة المذكورة ومراجعته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام