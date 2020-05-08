أخذ 50 عينة من اشخاص خالطوا مصابا في جديدة القيطع وارتفاع عدد الاصابات في عكار الى 41 حالة

أنجز الفريق الطبي والتمريضي التابع لوزارة الصحة عملية أخذ 50 عينة في جديدة القيطع من اشخاص خالطوا (ح.ع) الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع البلدية وفي حضور ومتابعة من رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد وفريق من وحدة الترصد الوبائي، على ان يتم فحص العينات في مختبرات مستشفى المظلوم في طرابلس.

يشار الى ان حالتين تعانيان من عوارض ارتفاع الحرارة وكلاهما من اقرباء الشخص المصاب في جديدة القيطع قد تم نقلهما الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ليخضعا لفحص الـ PCR وللحجر الصحي الوقائي.

وفي بلدة رحبة، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الى 4 اصابات، وفق فحوصات الPCR التي اتت ايجابية لكن من دون عوارض صحية، وجميعهم من المغتربين في سيراليون وليبيريا قدما مؤخرا، الامر الذي احدث حالة كبيرة من القلق في البلدة بفعل مخالطة المصابين لعدد كبير من الاقارب والانسباء.

ويتابع محافظ عكار عماد اللبكي، بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وأمن الدولة وخلية الازمة في بلدة رحبة، عملية التدقيق بكل المخالطين واعداد لائحة باسمائهم والتأكيد عليهم لزوم الحجر المنزلي الوقائي، لحين اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وتبيان حالتهم الصحية.

وأفيد ان عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة عكار بلغ حتى الان 41 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام