اعتصام في بعلبك احتجاجا على التلاعب بسعر الدولار وتفاقم الازمة الاقتصادية

نفذ “حراك بعلبك” ظهر اليوم اعتصاما في ساحة الشاعر خليل مطران مقابل قلعة بعلبك الأثرية، احتجاجا على استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وتحدث باسم المعتصمين أسعد قرعة، فقال “حراك بعلبك لن يهدأ، وهو يمثل كل لبناني يتحلى بضمير حي، ونحن نشكل جزءا من مساحة هذا الوطن، ولسنا مجرد خيمة، ينتهي تحركنا إذا تم تفكيكها”.

وأضاف “الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية تتفاقم، ولم نلمس من الدولة سوى صدور القرارات دون تنفيذها، فلم نر أي محاسبة للفاسدين، ولناهبي المال العام، وسنواصل تحركنا لطالما الأزمة مستمرة، والدولار يواصل ارتفاعه دون ضوابط فعلية وملموسة، فالناس لم تعد تحتمل، ومعظم اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام