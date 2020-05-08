لماذا ينصح الخبراء بإبقاء الأقدام حافية في المنزل؟

تصدرت أخبار العمل من المنازل في فترات الحجر الصحي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وترافقت مع مجموعة كبيرة من النصائح والتوجيهات لتسهيل الظروف المحيطة وتسخيرها لتسهيل العمل.

آخر هذه النصائح، قدمتها خبيرة بريطانية حول ضرورة عدم ارتداء الأحذية بكافة أشكالها في المنزل، حتى أثناء فترات القيام بالأعمال المنزلية.

واعتبرت خبيرة الصحة البريطانية إليانور بيرت أن العمل في المنزل من دون ارتداء الأحذية ضروري جدا لصحة القدمين، والصحة الجسدية بشكل عام.

ففي تصريح لصحيفة “ميترو”، نوهت بيرت إلى أن ارتداء الخفافة “شبشب” المنزلية من شأنها أن تسبب توقف عضلات القدمين ويجعلها أكثر كسلا.

واعتبرت بيرت أن القدمين أساس صحة الجسم، وتوقفهم وتعطيلهم سيؤثر على الجسد بشكل عام، وعلى بقية عضلات الجسم، وعلى 33 مفصل في القدم، وحوالي 25% من عظام جسم الإنسان المتواجدة في القدم.

وصححت الخبيرة الاعتقاد الشائع بأن ارتداء الخفافات المنزلية جيد لصحة القدم، مؤكدة أن لها دورا سلبيا على القدمين وعضلاتها لأنها “مخالفة للطبيعة التي وجدت عليها”.

ونوهت بيرت إلى أن كبار السن الذين اعتادوا على ارتداء الأحذية أو الخفافات يعانون من ضعف كبير بأقدامهم في سن الشيخوخة، مما يجعلهم يقضون أغلب أوقاتهم جالسين.

ووجهت الخبيرة نصيحة بالإبقاء على القدمين حافيتين في المنزل قدر الإمكان، خصوصا في فترات العمل الطويلة، واستغلال فترة الحجر الصحي لتطبيق هذه النصيحة.

المصدر: سبوتنيك