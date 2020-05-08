أين تقع اكثر الاماكن قذارة على متن الطائرة؟

كشفت مضيفة مجهولة الهوية عن مكان على متن الطائرة يعتبر الأكثر قذارة.

وأكدت المضيفة، أنه من الأفضل للمسافرين ألا يستخدموا أبدًا جيوب المقعد الأمامي، نظرًا لعدم تعقيمها، بحسب ما نقلته “ديلي إكسبرس”.

وأوضحت المضيفة: “عادة ما توجد هذه الأشياء القذرة في الجيوب، المناديل المستخدمة والسراويل الداخلية والجوارب والعلكة وبقايا التفاح، وفي الرحلة التالية يضع أحدهم هاتفه أو الكمبيوتر المحمول هناك”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمنشور، أظهرت دراسة حديثة أجرتها “سي بي إي نيوز”، أن أكثر الأماكن اتسّاخا على متن الطائرة هي أحزمة المقاعد والطاولات ومقابض المرحاض وجيوب المقاعد ومساند الرأس.

ووفقا للخبراء، تم العثور على العفن والبكتيريا الإشريكية القولونية على هذه الأسطح.

كما كشفت المضيفة، جميلة هاردويك، في يناير/كانون الثاني عن خطر الطاولات على صحة ركاب الطائرات. واتضح أن سطحها نادرًا ما يكون نظيفًا. وبينت المضيفة: “إنه واقع مقرف، لكن عمال النظافة ليس لديهم الوقت لمسح كل طاولة”.

في سياق متصل، أصبح السفر جوا بالطائرات المدنية يشكل خطرا كبيرا من ناحية العدوى بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك اعتقاد باحتمال التقاط المرض في الطائرة جراء استنشاق هواء راكد وموبوء.

المصدر: سبوتنيك