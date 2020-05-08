ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 6541 شخصا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الجمعة 104 الفا و691 شخصا، فيما توفي 55 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 6541. وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1556 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 104 الفا و 691 حالة لغاية الان بينهم 2711 في وضع صحي حرج.

واضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 83 الفا و837 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 55 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6541 شخصا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 558 الفا و899 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ”کوفید 19″ فی انحاء البلاد حتى الان.

المصدر: ارنا