الجيش خرج دورة رتباء في بعلبك العرم: مهامنا الأساسية حفظ الامن والاستقرار عند الحدود وفي الداخل

أقيم حفل تخريج تلامذة رتباء السنة الثالثة المسماة دورة المعاون الشهيد عباس الكموني في ساحة العلم في ثكنة محمد مكي في بعلبك، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلاً برئيس الأركان اللواء أمين العرم، وعائلة الشهيد الكموني.

قدمت في مستهل الحفل ثلة من عناصر الجيش التحية لممثل العماد عون، وبعد توزيع الشهادات على الخرجين، ألقى اللواء العرم كلمة أكد فيها أن “المؤسسة العسكرية تواكب الاحتجاجات وتتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة التي تكفل حماية المؤسسات العامة والخاصة مع تأمين حرية التعبير والتظاهر السلمي وحماية حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى يواصل الجيش أداءه ودوره مع باقي موسسات الدولة بهدف مكافحة فايروس كورونا المستجد وخطره على السلامة العامة، وتوزيع المساعدات على هيئات متعددة من اللبنانيين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، يتم ذلك مع مهامنا الأساسية في حفظ الامن والاستقرار عند الحدود وفي الداخل، ومواجهة العدو الاسرائيلي وأطماعه والتصدي للإرهاب ومخططاته الهدامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام