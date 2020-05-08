إصابات “كورونا” في كندا تصل إلى 64922 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكندية الجمعة، تسجيل 1.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 64922 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، ان عدد الإصابات الأكبر بالفيروس سجل في مقاطعة كيبيك وهو 35238 حالة، وفِي أونتاريو تم تسجيل19121 إصابة. وأضافت الوزارة، في بيانها أن عدد الوفيات الإجمالي نتيجة الإصابة بالفيروس وصل إلى 4408 وفاة، ويتواجد في العناية المشددة فيكيبيك 2631 مصابا، وفي أونتاريو 1477 مصابا. كما إجراء تحليل مخبري للكشف عن الفيروس لـ 1005215 شخصا في مجمل البلاد.

وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في وقت سابق، إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به، مضيفاً أن خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل.

المصدر: سبوتنيك