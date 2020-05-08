وفيات “كورونا” في المكسيك بلغوا الـ 3000

اعلن رئيس قسم الأوبئة، في وزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا، اليوم الجمعة، تسجيل 1982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم في البلاد، ليبلغ الكلي 29616، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2961 بتسجيل 257 حالة وفاة جديدة. وقال ألوميا، خلال مؤتمر صحفي، تم نقله عبر توتير، “تم تسجيل 29616 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الوباء في المكسيك، ولكن من المهم التأكيد على ان ربع هذه الحالات فقط 7802 في حالة نشطة”. وأوضح أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، وصل إلى 2961 بتسجيل( 257 حالة وفاة خلال يوم)، ويجري التحقق في 245 حالة وفاة أخرى يشتبه بإصابتها بعدوى “كورونا”، كما يشرف الأطباء علي متابعة 18812 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، ليصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم مخبريا الى117211 (+6267) حالة.

هذا وسجلت الإصابة الأولى بالفيروس في المكسيك يوم28 شباط /فبراير، ووصل عدد الإصابات الإجمالي حتي تاريخ 6 أيار /مايو الى29616 حالة (+1982 خلال يوم). ولغاية 30 أيار/مايو سيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية الطوعية في المكسيك، ولكن وفقًا لخطة السلطات في عدد من المناطق حيث يسمح الوضع الوبائي، سيبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 أيار/مايو. وقالت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة .

المصدر: سبوتنيك