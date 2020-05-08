الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في روسيا تتجاوز 187 ألف إصابة

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس “كورونا” في روسيا الخميس، تسجيل 699 10 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” في روسيا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 187 ألف و 859 حالة. وجاء في بيان مقر العمليات “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 699 10 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” في روسيا في 83 إقليم، وبلغ عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض 5232 حالة بنسبة 48.9 بالمئة من الحالات”.

وأشار البيان إلى أن أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو – 5846 حالة، وفي ضواحي موسكو – 918 حالة، وفي سان بطرسبرغ- 375 حالة. وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 98 حالة وفاة، من بينهم 51 شخصا في موسكو، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في روسيا 1723 حالة. وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من فيروس “كورونا” في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 2805 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 26 ألف و 608 شخصا.

المصدر: سبوتنيك