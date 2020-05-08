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May 8 2020 - 10:18

فرنسا: البدء بتخفيف قيود كورونا اعتبارا من 11 أيار/مايو

منذ 47 mins 8 May، 2020
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن بلاده ستبدأ بتخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من 11 أيار/مايو الحالي، عبر السماح بحرية التجول.

وأوضح فيليب الخميس أن “رياض الأطفال والمدارس بالمرحلتين الأولى والإعدادية، ستفتح أبوابها بشكل تدريجي واختياري اعتبارا من التاريخ المذكور”، وأضاف أن “الحكومة وضعت حدا أقصى لعدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، كشرط لاستئناف النشاط التعليمي للمدارس، وبما لا يتجاوز 15 تلميذا للفصل الواحد، علاوة عن إلزامية اتباع قواعد النظافة وارتداء الكمامات”.

وأشار فيليب إلى أنه “باستثناء المقاهي والمطاعم، ستفتح المحلات التجارية والمتاحف والمكتبات الصغيرة أبوابها ابتداء من التاريخ نفسه”، وأكد أن “ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، مع التأكيد على تغريم المخالفين”.

المصدر: روسيا اليوم

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