الهند: قطار يدهس مجموعة عمال والحصيلة 14 قتيلا و5 جرحى

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، بعد أن دهسهم قطار شحن في ولاية ماهاراشترا على الساحل الغربي للهند.

وأفادت مصادر هندية ان “سائق القطار، حاول إيقافه عندما شاهد العمال المهاجرين، وهم مستلقين ونائمين على خطوط السكك الحديدية، لكنه لم يتمكن من تجنب الاصطدام بهم”.

وتابعت المصادر “تم فتح تحقيق من جانب وزارة التجارة والصناعة والسكك الحديدية الهندية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه “يشعر بالحزن والأسى على ضحايا حادث القطار في مدينة أورانجاباد في ولاية ماهاراشترا”.

وأكد مودي أنه “أجرى محادثة هاتفية مع وزير التجارة والصناعة والسكك الحديدية بيوش جويال”، وشدد على أنه “يتابع الوضع عن كثب”، وتابع “يتم تقديم كل المساعدة اللازمة”.

المصدر: روسيا اليوم