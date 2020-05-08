روسيا تخطط لإدخال صواريخ “تسيركون” فرط الصوتية الى الخدمة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو ان “وزارة الدفاع الروسية تخطط لإدخال صواريخ (تسيركون) فرط الصوتية للخدمة في عام 2020 – 2021”.

وقال كريفوروتشكو في حديث له إن “الجدول الزمني التقديري لإدخال تسيركون للخدمة هو 2021-2022”.

واختبرت روسيا صاروخ “تسيركون” البحري فرط الصوتي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صاروخ “تـسيركون” سيتمتع بسرعة تفوق سرعة الصوت بمقدار 9 مرات، بالإضافة إلى مدى الطيران الذي سيزيد عن ألف كيلومتر وسيكون هذا الصاروخ قادرا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

المصدر: روسيا اليوم