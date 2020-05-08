تواصل أمريكي صيني.. واتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي والصحي

قالت وزارة التجارة الصينية إن كبار ممثلي التجارة في الصين والولايات المتحدة الاميركية أجروا مكالمة هاتفية يوم الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها “موافقة الجانبين على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والصحة”.

وأضافت الوزارة ان “نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اتفقوا أيضا خلال المكالمة على أن البلدين سيعملان معا لخلق بيئة مواتية لتنفيذ المرحلة التجارية الأولى التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام”.

وهذا هو أول اتصال رسمي بين ليو ولايتهايز منذ توقيع الاتفاق في يناير الماضي في ظل الخلافات بين البلدين بسبب جائحة كورونا.

المصدر: روسيا اليوم