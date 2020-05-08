تونس تسمح لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية متجهة إلى ليبيا بالهبوط بأحد مطاراتها

قالت الرئاسة التونسية في بيان لها الجمعة إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية.

واضاف البيان ان “تونس لا تسمح لأي قوات أجنبية باستخدام أراضيها في التدخل في الصراع الليبي”، وتابع ان “تونس اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي”.

ولم يذكر بيان الرئاسة التونسية تفاصيل إضافية، لكن يرجح أن يتسلم هذه المساعدات ممثلو “حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا.

المصدر: روسيا اليوم