اليمن: بحرية العدوان تواصل احتجاز أكثر من 326 طن من المواد البترولية

أكدت “شركة النفط اليمنية” ان “تحالف العدوان الأمريكي السعودي يستمر في احتجاز (12) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (326,220) طن من المواد البترولية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة، بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة 51 يوما”.

وأوضحت الشركة في بيان لها ان “مدة الاحتجاز التعسفي وصلت في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر، وذلك في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها”.

وأشارت الشركة إلى أن “تعسفات العدوان تؤكد تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.

ولفتت الشركة الى أن “هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن والتي ادعى خلالها أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق”.

المصدر: موقع انصار الله