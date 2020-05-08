اليمن: 31 غارة لطيران العدوان على عدد من المحافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال الساعات الماضية 31 غارة جوية على مناجطق عسير وصنعاء وصعدة ومأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 11 غارة جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و5 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف و4 غارات على منطقة العرقوب بمديرية خولان الطيال بصنعاء وغارتين على مديرية باقم بصعدة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 7 غارات جوية على مجازة وغارتين على الربوعة بعسير”.

وقد استشهد خمسة مواطنين في قصف لبوارج العدوان على مديرية عبس بمحافظة حجة.

المصدر: موقع انصار الله