عناوين الصحف اللبنانية الجمعة 8-5-2020

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 8-5-2020.

الأخبار

«كورونا»: عودة إلى المربّع الأول؟

عدّاد كورونا إلى 788: الوافدون يرفعون منسوب الحذر

‫توقيف نقيب الصرّافين: هل يهدأ سعر الليرة؟

‫استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟

البناء

انطلاق حكومة التوافق العراقية برئاسة الكاظميّ…وأسئلة حول الترحيب الأميركيّ والإيرانيّ

حردان في بعبدا: «الصندوق» يمسّ السيادة…والأولويّة للغلاء والودائع…وشجاعة التوجّه نحو سورية

دياب للتعبئة في مواجهة الغلاء…ونعمة يتذرّع بالعقبات رغم تفاقم الأزمات…والحريري تصعيد مكرّر

النهار

خطة الحكومة “تتعقّد” بعد إخفاق “لقاء بعبدا”

اللواء

المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل

ليونة أميركية من «معبر المصنع»..والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار

الديار

«ابتزاز» اقتصادي اميركي ــ اسرائيلي للحكومة اللبنانية من «بوابة» «اليونيفيل»

«كرة» الفيول المغشوش تتدحرج :الحريري يتهم باسيل ويخشى الاغتيال السياسي

«كورونا» المغتربين تدق «ناقوس الخطر» «والبروفيه» اولى «الضحايا» تربويا

الجمهورية

الحريري: فليسجنوني إذا استطاعوا

عون: سأسلم لبنان أفضل مما تسلمته

تدابير حكومية لمكافحة الغلاء… وإشارة لتوقيف نقيب الصرافين

المصدر: الصحف اللبنانية