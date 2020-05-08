بريطانيا تسجل انخفاضا في الوفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 30615.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 649 وفاة جديدة.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء.

وكانت سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة.

المصدر: وكالات