العميد سريع: 76 عملية تسلل وأكثر من 810 غارات جوية للتحالف في حوالي شهر

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، ان قوى التحالف السعودي تواصل “تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 11 عملية هجومية وتسلل توزعت على جبهات الحدود والجوف ومأرب والبيضاء والضالع.”

وقال العميد سريع في بيان، اليوم الخميس: فيما بلغت غارات العدوان 110 غارات جوية توزعت على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.

وختم البيان بالقول: ليصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل 2020م وحتى اليوم أكثر من 76 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 810 غارات جوية.

المصدر: المسيرة نت