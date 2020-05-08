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May 8 2020 - 01:06

الاصابات بالفيروس في محافظة عكار الى 32

منذ 2 ساعة 7 May، 2020
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لبنان

ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة عكار الى 32 بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية لعينات ثلاث سيدات هن (هـ.ك) و(ي .م) و(ن.م) قدمن أخيرا من قطر، وهن يقطن في احد المشاريع السكنية عند مفترق بلدتي برج العرب – برقايل.

وسيتم نقلهن من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا لمتابعة العلاج والحجر الصحي الاستشفائي.

يشار الى ان فريقا طبيا وتمريضيا من وزارة الصحة سيقوم غدا باخذ عينات الPCR لخمسين شخصا من بلدة جديدة القيطع بعد ثبوت اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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